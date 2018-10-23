В Азовському морі розлилася нафта - нова програма МВФ для України у $8 млрд. - тисячі мігрантів з Гондурасу вирушили до США - новини на ObozTV

В Азовському морі розлилася нафта - нова програма МВФ для України у $8 млрд. - тисячі мігрантів з Гондурасу вирушили до США - новини на ObozTV89Читати матеріал російською
Загроза екологічної катастрофи в Азовському морі біля Маріуполя: адміністрація морських портів України виявила розлиту нафту.
Україна може отримати 8 млрд. доларів у рамках нової програми Міжнародного Валютного Фонду. Це по 2 млрд. доларів від МВФ, ЄС та Світового банку. Ще на 2 млрд. уряд України розмістить єврооблігації.
Понад 7 тисяч мігрантів з Гондурасу рухаються у напрямку кордону США. Люди не схотіли просити притулку у Мексики, а тому вже перетнули її кордон і не реагують на попередження американського президента Дональда Трампа.
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