В Австрії спалахнули заворушення через локдаун

Анна Паскевич Відео 17:54, 31.01.2021

У неділю, 31 січня, в центрі столиці Австрії Відня зібралися близько 5 тисяч протестувальників проти локдауну.

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