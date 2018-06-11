В австралійському заповіднику живе гігантський кенгуру

В одному із австралійських заповідників живе величезний кенгуру Монті. Його вага складає близько ста кілограмів, а зріст – понад два метри. Він відомий тим, що дуже любить битися. Часом його бояться навіть працівники заповідника, які його годують.

Вважається, що Монті – ще підліток, а тому може вирости ще.

Цікаво, що вже зараз Монті більший і важчий за свого знаменитого батька Роджера - кенгуру, про якого знімав фільми National Geographic.