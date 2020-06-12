В Антрациті бунтують шахтарі "ЛНР" – шахта "Комсомольська"

Відео 17:08, 12.06.2020 Оновлено: 17:32, 12.06.2020

В окупованому Росією місті Антрацит на Луганщині працівники шахти "Комсомольська" продовжують акцію протесту через затримку зарплати за березень і квітень.

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