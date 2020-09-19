V-22 Osprey беруть участь у військових навчаннях в Україні

Мирослав Семенюк Відео 14:10, 19.09.2020
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