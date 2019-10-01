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1 жовтня • оновлено в 14:45
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В 2014 році Україна вистояла завдяки ветеранам війни в Афганістані

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Ветеран АТО Євген Дикий прокоментував святкування Дня ветерана в Україні.

Він зазначив, що це День має ще радянську генезу, і поняття ветерана дуже змінилось з того часу. Це почалось, ще за часів Брєжнєва. Саме тоді почався культ ветеранів, який в Росії зараз трансформувався у культ побєдобєсія, наприклад.

Всі стосунки держави із ветеренами зараз, за словами експерта, на жаль, базуються на моделі, яка сформувалась за часів Горбачова на базі відносин із ветеранами війни в Афганістані. При всьому цьому, він зазначив, що саме досвід афганців дозволив Україні вистояти в 2014 році, без них тоді Україна, на думку Дикого, вже не існувала би.

Дикий назвав цифру 370 тис. українців. Саме стільки на його думку в Україні зараз налічується ветеранів.

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Євген Дикий
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