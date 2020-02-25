В 10 разів менше українських туристів в Криму: експерт

Експостпред президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував заяви представника нелегітимної Держдуми Росії щодо обов'язкового відкриття українського водного каналу в обмін на путівки до окупованого Криму.

"Ми бачимо, що зараз всі стали експертами в питаннях епідемії коронавірусу. Але я думаю, що до літа це питання вже буде вичерпано, тому пропозиція російського депутата не є адекватною", - заявив Бабін.

Він також висловився щодо проблем із епідеміологічною ситуацію на самому півострові, а також щодо популярності Криму серед відпочивальників з України.

"Є статистика, за якою в умовах окупації Крим відвідують в 10 разів менше українців ніж до окупації", - зазначив експерт.

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