Установлен новый рекорд скорости

Британец Ричард Браунинг побил свой собственный рекорд скорости в летном костюме, который развивает скорость более 130 км/ч.

Рекордная скорость – 136 км/ч.

Ранее, в 2017 году, им же был установлен рекорд 53 км/ч.

новый рекорд скорости скриншот с видео

новый рекорд скорости скриншот с видео

"Летающий человек" изобрел свой костюм, работая в компании Gravity Industries, которую он сам и создал в 2017 году.

Костюм имеет 5 турбин с мощностью более 1000 л/с.

новый рекорд скорости скриншот с видео

новый рекорд скорости скриншот с видео

В ближайшем будущем британец собирается запустить серийное производство летной одежды. Она будет обладать всеми необходимыми качествами для быстрого и безопасного передвижения пользователей.

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