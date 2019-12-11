Американські військові організували конкурс, в якому взяли участь команди 17 університетів.

Кожна команда повинна була розробити і продемонструвати конструкцію вакуумного агрегату, який дозволив би команді з чотирьох чоловік по черзі забратися на дах будівлі по стіні, не використовуючи мотузок і гаків. Головним призом було винагороду в сумі 50 тисяч доларів і контракт з військовими на продовження розробки технології.

установка PVAC Скріншот з відео

установка PVAC Скріншот з відео

Одним з ключових вимог до вакуумного агрегату був його вага, який не повинен був перевищити позначку в 10 кілограм. Задовольнити цю вимогу вдалося тільки одній команді, команді університету Юти "Ascending Aggies" з їх вакуумною установкою PVAC (Personal Vacuum Assisted Climber). І саме ця команда стала переможцем даного конкурсу.

установка PVAC Скріншот з відео

установка PVAC Скріншот з відео

Установка PVAC складається з ранця, на якому закріплені вакуумні насоси і акумуляторні батареї. До вакуумних насосів за допомогою гнучких вінілових шлангів підключаються насадки. Поверхня цих "липких" насадок виготовлена з м'якого пенообразного матеріалу, який забезпечує хороший рівень вакуумирования практично на будь-якій поверхні. До насадок, які тримає в руках людей, на тросах прикріплені стремена, в які людина просмикує ноги. Завдяки цьому пересування по стіні вельми нагадує підйом по сходах з поперечиною.

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