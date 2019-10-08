Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 05:21
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Усі злочинці будуть засуджені: військовий експерт про ситуацію на Донбасі

264 Читати матеріал російською

Військовий експерт Олег Старіков прокоментував зрив розведення військ, заплановане на 7 жовтня.

"Логіка подій, які зараз відбуваються, доводить нам, що Україна готова врегулювати конфлікт, який зараз відбувається і піти на поступки Росії. Сама методологія подій - це або нормандський формат, або кіпрський варіант (тобто заморожування конфлікту), або запрошення миротворців. Тому президент Зеленський готовий іти у наступ, виходити на світових лідерів та висловлювати відповідні претензії та якісь свої вимоги, якщо РФ саботуватиме процес примирення. І вчорашня заява Пристайка, вона якраз показала готовність до таких дій", - заявив Старіков.

Експерт також зазначив, що зараз відбувається виконання 1, 2, 3 та 6 пункту Мінських домовленостей.

"Четвертий пункт - це так звані четвертий, дев'ятий, десятий, одинадцятий - це так звана формула Штайнмаєра. А от якраз 5 пункт - це те, про що Ви зараз сказали - це амністія", - заявив Старіков.

Він висловив переконання, що ті громадяни, які взяли в руки зброю та вчинили злочини, будуть засуджені або українським судом, або Гаагзьким трибуналом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олег Стариков
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини