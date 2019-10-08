Усі злочинці будуть засуджені: військовий експерт про ситуацію на Донбасі

Військовий експерт Олег Старіков прокоментував зрив розведення військ, заплановане на 7 жовтня.

"Логіка подій, які зараз відбуваються, доводить нам, що Україна готова врегулювати конфлікт, який зараз відбувається і піти на поступки Росії. Сама методологія подій - це або нормандський формат, або кіпрський варіант (тобто заморожування конфлікту), або запрошення миротворців. Тому президент Зеленський готовий іти у наступ, виходити на світових лідерів та висловлювати відповідні претензії та якісь свої вимоги, якщо РФ саботуватиме процес примирення. І вчорашня заява Пристайка, вона якраз показала готовність до таких дій", - заявив Старіков.

Експерт також зазначив, що зараз відбувається виконання 1, 2, 3 та 6 пункту Мінських домовленостей.

"Четвертий пункт - це так звані четвертий, дев'ятий, десятий, одинадцятий - це так звана формула Штайнмаєра. А от якраз 5 пункт - це те, про що Ви зараз сказали - це амністія", - заявив Старіков.

Він висловив переконання, що ті громадяни, які взяли в руки зброю та вчинили злочини, будуть засуджені або українським судом, або Гаагзьким трибуналом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!