Усі школи мають викладати українською: омбудсмен прокоментував закон

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов відповідав на запитання ведучого ObozTV Вадима Колодійчука про те, чи усі українські школи відтепер вестимуть навчання виключно українською мовою.

Горбачев зазначив, що є закон України про освіту, який чітко визначає, що мовою навчання в українській школі є державна мова, тобто українська, що абсолютно не заважає вивчати інші мови, тобто мови нацменшин. При цьому, за словами омбудсмена, усі державні школи, які зараз провадять навчання не державною мовою, порушують закон.

"Вочевидь, що прийшов стан розуміння суспільством того, що державна мова потребує захисту і вимагає підходів, які відповідають чинному законодавсту. Закон ухвалений у вересні 2017 року, і є визначений період для того, щоб владнати питання переходу. Контролюватиме це питання адміністрація школи. Батьки мають розуміти, що вони живуть в Україні, і навчання має відбуватись у відповідності до закону",- заявил омбудсмен.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал