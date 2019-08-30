Усі, кого планували обміняти, вже в аеропорті: російський опозиціонер

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов повідомив, що всіх, кого повинні були обміняти, вже доставили в аеропорт, частина з них вже в Україні.

Пономарьов підкреслив, що він не є офіційною особою. У нього є офіційна інформація, яка виходить з офісу президента і служби безпеки, і він вважає, що правельно було б орієнтуватися на неї.

Джерела Пономарьова в Росії кажуть йому про те, що всіх, кого повинні були обміняти, вже доставили до аеропорту. До їх переміщення все було готове. На його думку, частина затриманих Кремлем вже знаходиться на території України. Але є проблеми, пов'язані з документами, проханнями про помилування та всім іншим. Це дуже тонкий та чутливий момент, тому що підписання будь-яких документів означає визнання російської юрисдикції, заявив Пономарьов. А наші хлопці там люди принципові, налаштовані дуже чітко, і жодні поступки робити не хочуть, додав він.

Опозиціонер також заявив, що процес переговорів – це процес дуже конфіденційний, інтимний. Будь-які публічні заяви можуть на цей процес вплинути не найкращим чином.

Він зазначив, що українських бранців не відпустили, а обміняли на російську агентуру, на росіян, які повертаються в Росію. Путін, за його словами, не говоритиме в Росії, що раніше він вважав Сенцова терористом, а зараз вважає його невинно постраждалим, додав російський опозиціонер. Він вважає, що риторика Путіна не зміниться, і він буде як і раніше говорити, що Сенцов злочинець, а ось якраз невинних людей в Україні взяли в заручники, а росіяни своїх не кидають, тому росіянам довелося піти на обмін.

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