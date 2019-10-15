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15 жовтня • оновлено в 13:53
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Уряд виділив кошти на погашення боргів за опалення: міністерка

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Міністерка з розвитку громад і територій України Альона Бабак прокоментувала початок опалювального сезону в Україні.

Вона заявила, що сподівається, що питання по Смілі буде вирішено, адже уряд в суботу прийняв вольове рішення і виділив 15 млн гривень, для того щоб Черкаська ОДА передала ці кошти на смілянське комунальне підприємство. Ці кошти мають бути використані для сплати боргів, і, таким чином, це має розблокувати рахунки смілянського підприємства і почати нормально, без зриву пломб, вчасно опалювальний сезон.

"Тобто вперше за всі роки цієї проблеми у нас є рішення, і я сподіваюсь, що воно буде належним чином оформлено, і кошти з державного резервного фонду підуть на це підприємство", - заявила міністерка.

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Олена Бабак
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