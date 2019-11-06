Уряд піде по програмі знищення українського села: Микола Томенко

Лідер партії громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко у прямому етері ObozTV прокоментував обіцяне підвищення заробітних плат освітянам.

"Була концепція попереднього уряду, коли в часи міністра Гриневича, був прийнятий законопроект, який передбачав суттєве підвищення зарплати освітянам, власне і виборчу компанію багато хто на цьому робив. І була ще обіцянка в 4 тис. доларів від президента Зеленського, яку потім всі висміяли. Було би правильно робити так звані "підйомні". Навіть ця сума раз в рік, вона не є такою великою. Зараз міністерство планує брати гроші за рахунок скорочення. Уряд піде по програмі знищення українського села і буде зменшувати кількість учнів у класі до 15 осіб", - заявив Томенко.

Томенко також прокоментував наявність надбавок за вислугу років для урядовців та їх відсутність для освітян.

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