Уряд хоче створити Фонд гарантування зарплат: міністр соцполітики пояснив суть нововведень

Міністр соціальної політики України Андрій Рева зазначив, що Фонд гарантування заробітних плат буде, очевидно, формуватись із надходжень роботодавців за застрахованих осіб. За його словами, працівникам підприємств, які не будуть отримувати заробітну плату, навіть у наслідок об'єктивних причин, матимуть виплати з цього фонду. Він зазначив, що надходження можуть бути оформлені у вигляді збільшення відрахувань із фонду оплати праці на 1%.

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