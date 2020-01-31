Уряд хоче оподатковувати Netflix та Facebook: коментар економіст

Голова комітету з питань захисту економічної конкуренції Інтернет Асоціації України Олександр Арутюнян у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки".

Він прокоментував новини про введення оподаткування для іноземних онлайн-сервісів прослуховування музики та перегляду відео в Україні.

"Ця ідея має право на життя. Це створення умов для оподаткування великих гігантів. Але методи мають бути не такими кабальними. Збільшення податків має бути поступовим. Бізнес не буде брати на себе всі великі витрати, треба розуміти, що і громадянам також доведеться за це платити. Зараз пропонується збільшення податків на 20%. В Італії, для прикладу, податок на цифрові послуги складає 3%. На мою думку, ці нововведення потрібно вводити дуже поступово. Спочатку запросити ці компанії відкрити офіс тут, а вже потім обкладати їх податками. Великі компанії платитимуть, а от невеликі просто підуть у тінь", - заявив Арутюнян.

Він нагадав, що на Facebook та Google українські компанії витрачають гроші на рекламу, а також розміщують там продукти для продажу.

"Даним податком обкладуть і Ali-Express, і Apple Music. От Google вже має в Україні компанію, і вони вже сплачують тут податки, на відміну від Facebook. Бюджет України нічого від Facebook не отримує", - заявив експерт.

Він також зазначив, що введення оподаткування для іноземних компаній підтримає і українські стрімінгові сервіси, які сплачують 20% податок.

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