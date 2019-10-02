Уряд боїться масових протестів, тому піде на поступки: Олександр Кава

Експерт з транспортних питань Олександр Кава у прямому етері ObozTV прокоментував чергові поступки євробляхерам, на які пішла українська влада.

На його думку, уряд побоюється масових протестів, які можуть з'явитись у результаті невдоволення його діями. Тому усі передбачення Олександра Кави щодо того, що уряд йтиме на поводу у євробляхерів, підтвердились. На даний момент, експерт передбачає, що влада піде на ще одні поступки для власників автомобілів на єврономерах.

Він також заявив, що будь-яка людина, яка вже розмитнила євробляху, робила це із вимогами чинного на той момент законодавства. І вочевидь, що новий закон зворотньої дії мати не буде, розмитнені авто вже знаходяться в українській юрисдикції.

За словами Олександра Кави, правила, які були підготовлені попереднім урядом виявилися не настільки привабливими, щоб абсолютно усі євробляхери розмитнили свої автомобілі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!