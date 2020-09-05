Головна Новини
5 вересня • оновлено в 11:46
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Ургант спародіював Лукашенко зі зброєю і у бронежилеті. Курйозне відео

396
Читати матеріал російською

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Відео

Новини

Всі новини