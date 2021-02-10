Уповноважений "Нафтогазу": "Північний потік-2" не добудують

Тетяна Гайжевська Відео 10:35, 10.02.2021 Оновлено: 11:28, 10.02.2021

Уповноважений НАК "Нафтогаз" по роботі з органами державної влади Вадим Гламаздін в ефірі телеканалу OBOZREVATEL озвучив прогноз щодо завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". На його думку, щойно санкції США будуть застосовані проти усіх учасників цього проєкту, будівництво неминуче зупиниться.

Гламаздін впевнений, що судно "Фортуна", що проводить укладку труби, не зможе функціонувати, оскільки припиниться постачання усього необхідного, зокрема, й пального.

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