''Універсальний солдат'': психолог розповіла, яке покоління людей найкраще підходить для бізнесу

Психолог Оксана Зайцева зазначила, що сьогодні найбільш затребуваним є "Покоління - X (Ікс)", людей віком від 30 до 50 років. Це, за її словами, останнє покоління трудоголиків, яке є не тільки ефективним, але й активним у житті. Вона наголосила, що це покоління старіє набагато повільніше і у свої 50 років веде проактивний спосіб життя. За її спостереженнями, вік сьогоднішнього 50-річного, це фактично вік 35-40 річної людини, якою вона була ще наприкінці 1970-их років.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!