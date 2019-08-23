Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

''Универсальные солдаты'' - епатажна колаборація музикантів до Дня Незалежності

87 Читати матеріал російською

Володимир Пахолюк, фронтмен гурту "Хамерман Знищує Віруси" зазначив, що нова пісня є мега-хітом, якйи був записаний для альбому "Страшний Суд і мягка піся".

Цей хіт називається "Унівєрсальниє солдати", додав він.

Сьогодні музиканти виконують його наживо, адже, на їх думку, він є дуже співзвучним ситуації, в які українці живуть зараз.

Гурти виконали колаборацію наживо у прямому ефірі інфо-панк шоу "Бурчук Live".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
група "Хамерман знищує віруси"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...