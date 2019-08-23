''Универсальные солдаты'' - епатажна колаборація музикантів до Дня Незалежності

''Универсальные солдаты'' - епатажна колаборація музикантів до Дня Незалежності87 Читати матеріал російською
Володимир Пахолюк, фронтмен гурту "Хамерман Знищує Віруси" зазначив, що нова пісня є мега-хітом, якйи був записаний для альбому "Страшний Суд і мягка піся".
Цей хіт називається "Унівєрсальниє солдати", додав він.
Сьогодні музиканти виконують його наживо, адже, на їх думку, він є дуже співзвучним ситуації, в які українці живуть зараз.
Гурти виконали колаборацію наживо у прямому ефірі інфо-панк шоу "Бурчук Live".
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