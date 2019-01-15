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Унеможливлювати порушення на виборах та зупинити політичну корупцію

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Громадські активісти презентували ініціативу з громадського контролю за виборчим процесом в Україні. Вони аналізуватимуть чесність передвиборчої агітації, здійснюватимуть контроль за дотриманням законодавства у день голосування, фіксуватимуть порушення та повідомлятимуть про них правоохоронців.

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Тема
Ефіри Oboz TV
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Роман Бочкала

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