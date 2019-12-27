"Укрзалізницю" модернізують, щоб знайти інвесторів: економіст про приватизацію

Заступник директора центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Алли Цуркан.

Він прокоментував можливість приватизації "Укрзалізниці".

"Коли ми кажемо про Укзалізницю, тобто про те, що сказало керівництво, то це лише часткова приватизація, коли вони вийдуть на ІРО і виставлять на продаж 10-15% своїх акцій. Тобто тут мова не йде про продаж навіть контрольного пакету акцій. Це, скоріше, спосіб залучення інвесторів. Думаю, що у поточному стані "Укрзалізниця" навряд чи буде цікава інвесторам, тому ця оголошена приватизація – це скоріше довготривалий процес, спрямований на модернізацію, впершу чергу", – заявив Яблоновський.

Він порівняв процес приватизації Укрзалізниці із підготовкою спортсмена до серйозних міжнародних змагань. За словами економіста, зараз уряд оголосив, що "спортсмена" почнуть до таких змагань готувати.

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