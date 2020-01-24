"Укрзалізниця" та Deutsche Bahn: Володимир Омелян пояснив, що саме вони підписали

Міністр інфраструктури України ( 2016—2019 рр) Володимир Омелян у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував заяви прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про те, що Deutsche Bahn буде керувати українською залізницею протягом найближчих 10 років.

"Хотів би нагадати, що перемовини з Німеччиною почалися ще в 2015 році. Дійсно, у Німеччини є певний інтерес до співпраці з" Укрзалізницею", - заявив Омелян.

Він також додав, що документ, який підписаний зараз, не є офіційним договором про початок співпраці.

"Було показово, що після підписання цього меморандуму між Deutsche Bahn і" Укрзалізницею ", або Міністерство інфраструктури, тому що підписав міністр інфраструктури Криклій, меморандум має дуже загальний характер ні про що, тобто д ОКУМЕНТА про наміри - це не якась угода ", - заявив Омелян.

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