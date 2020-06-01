Укрзалізниця почала працювати але квитки подорожчали

Відео 14:32, 1.06.2020 Оновлено: 14:42, 1.06.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Чехія опинилася на межі катастрофи без українських заробітчан

На Львівщині від коронавірусу помер медик: тиждень був у важкому стані

Під дощем і без дистанції: на українському кордоні – черга з охочих потрапити до Польщі

Путін знайшов виправдання для нових військових дій проти України – Чубаров

Батут — так батут! О SpaceX Crew Dragon, новой реальности для Роскосмоса и троллинге Илона Маска