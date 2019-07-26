"Укрлендфармінг" реалізує профорієнтаційну програму для дітей та юнацтва

Українське село майбутнього – це роботи юних художників, Які стали учасниками профорієнтаційної програми "Світ аграрних професій"

Конкурс дитячого малюнку щорічній. Вже СІМ років поспіль компанія "Укрлендфармінг". Залучає талановитих дітей до проекту аби розвіваті їх творчі здібності. Аграрії пояснюють – це лишь маленька Частка з того, что роблять для Сільських громад з Якими смороду співпрацюють.

Такоже компанія підтрімує важкохворіх дітей пайовіків. Художній проект не віключення. КОЖЕН співробітник "УкрлендфармінГУ", за Бажанов, МАВ змогу прідбаті вподобання Малюнок. Зібрані кошти такоже направляти на допомогу дітям.

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