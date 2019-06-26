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Україну охопила хвиля нових наркотиків: у МОЗ стривожені

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Україна сьогодні захлиснули нові наркотики – так звані аналоги наркотичних засобів.

Чим вони небезпечні, розповів директор центру психічного здоров'я та моніторингу наркотиків і алкоголю МОЗ України Сергій Шум.

"Постійно злочинці вдосконалюють свої практики, продукують нові речовини, з якими ми не можемо боротися. Не можуть своєчасно реагувати навіть наші колеги з Національної поліції, оскільки ця речовина є новою, її немає в переліку заборонених. Не можна людину навіть до кримінальної відповідальності притягнути", – заявив він.

"З іншого боку – питання щодо отруєнь і смертей. Оскільки це небезпечні речовини, властивостей яких не знають ні ті, хто купує, ні ті, хто продають, від них можуть бути у людей дуже великі проблеми", – підкреслив експерт.

За його словами, в деяких країнах Євросоюзу для боротьби з цією проблемою навіть перевіряють чистоту наркотичних речовин у клубах: "Молоді люди купують наркотики, але громадські об'єднання пропонують їм перевірити, чи можна вживати цю наркотичну речовину чи ні. Наприклад, в одному з іспанських клубів майже всі, хто отримував відповідь, що цю речовину не можна вживати, відмовлялися".

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Сергій Шум
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