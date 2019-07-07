Україну накриють дощі: прогноз погоди на 8 липня від ObozTV

Україну накриють дощі: прогноз погоди на 8 липня від ObozTV4.7тЧитати матеріал російською
У понеділок, 8 липня, в Україні встановиться переважно хмарна погода. Поки зарано ховати парасольки, адже в багатьох областях прогнозують зливи.
ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 8 липня.
На заході небо затягне хмарами, місцями опади. Вдень максимальний показник +22, вночі стрілка термометра опуститься до +13 градусів.
У північних областях дощі чергуватимуться з проясненнями. Температура вдень +22 градуси, вночі термометри покажуть +10.
На сході майже по всіх областях дощитиме. Повітря вдень прогріється до +28, вночі на термометрах +17.
Півдню та Криму прогнозують перемінну хмарність. Дощ обіцяють лише в Запоріжжі. Вдень максимум +27, вночі термометри покажуть +18 градусів.
У центральних областях хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Вдень +23, вночі стрілка термометра опуститься до +11 градусів.
У Києві також обіцяють хмарну, але суху погоду. Температура повітря: вдень +24, вночі +15.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань обіцяв рясні дощі протягом усього липня. За його прогнозом, місцями рівень опадів може дійти до 15-25 міліметрів.
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