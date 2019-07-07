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Україну накриють дощі: прогноз погоди на 8 липня від ObozTV

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У понеділок, 8 липня, в Україні встановиться переважно хмарна погода. Поки зарано ховати парасольки, адже в багатьох областях прогнозують зливи.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 8 липня.

На заході небо затягне хмарами, місцями опади. Вдень максимальний показник +22, вночі стрілка термометра опуститься до +13 градусів.

У північних областях дощі чергуватимуться з проясненнями. Температура вдень +22 градуси, вночі термометри покажуть +10.

На сході майже по всіх областях дощитиме. Повітря вдень прогріється до +28, вночі на термометрах +17.

Україну накриють дощі: прогноз погоди на 8 липня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

Півдню та Криму прогнозують перемінну хмарність. Дощ обіцяють лише в Запоріжжі. Вдень максимум +27, вночі термометри покажуть +18 градусів.

У центральних областях хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Вдень +23, вночі стрілка термометра опуститься до +11 градусів.

У Києві також обіцяють хмарну, але суху погоду. Температура повітря: вдень +24, вночі +15.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань обіцяв рясні дощі протягом усього липня. За його прогнозом, місцями рівень опадів може дійти до 15-25 міліметрів.

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