Україну накриє раптовими дощами: прогноз погоди на 7 листопада від ObozTV

Україну накриє раптовими дощами: прогноз погоди на 7 листопада від ObozTV669 Читати матеріал російською
У четвер майже по всіх областях України прогнозують хмарну та дощову погоду. На заході та півночі трохи похолоднішає.
ObozTV представляє прогноз погоди на 7 листопада.
На заході небо затягне хмарами, які принесуть із собою дощі. Температура повітря вдень +12 градусів, уночі +7.
Півночі також обіцяють опади. Денний максимум +11, нічний мінімум +7 градусів.
У східних регіонах хмаритиме, місцями пройдуть короткочасні дощі. Максимум денної температури +18, вночі на термометрах
+11 градусів.
На півдні та в Криму переважатиме похмура, але суха погода. Температура повітря вдень +24 градуси, вночі +14.
У центральних областях очікуються невеликі зливи. Вдень повітря прогріється до +17, вночі термометри покажуть +9 градусів.
У Києві – похмура погода та короткочасний дощ. Денний максимум +10 градусів, нічний мінімум +9.
OBOZREVATEL нагадує, що за прогнозами Гідрометцентру незвично тепла погода збережеться в Україні до 15 листопада. Як пояснив провідний синоптик відділу метеопрогнозів Роман Мурмило, чергове "бабине літо" пов'язане з хвилею теплого повітря, що прийшла зі Середземномор'я.
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