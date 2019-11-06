Україну накриє раптовими дощами: прогноз погоди на 7 листопада від ObozTV

У четвер майже по всіх областях України прогнозують хмарну та дощову погоду. На заході та півночі трохи похолоднішає.

ObozTV представляє прогноз погоди на 7 листопада.

На заході небо затягне хмарами, які принесуть із собою дощі. Температура повітря вдень +12 градусів, уночі +7.

Півночі також обіцяють опади. Денний максимум +11, нічний мінімум +7 градусів.

У східних регіонах хмаритиме, місцями пройдуть короткочасні дощі. Максимум денної температури +18, вночі на термометрах

+11 градусів.

На півдні та в Криму переважатиме похмура, але суха погода. Температура повітря вдень +24 градуси, вночі +14.

У центральних областях очікуються невеликі зливи. Вдень повітря прогріється до +17, вночі термометри покажуть +9 градусів.

У Києві – похмура погода та короткочасний дощ. Денний максимум +10 градусів, нічний мінімум +9.

OBOZREVATEL нагадує, що за прогнозами Гідрометцентру незвично тепла погода збережеться в Україні до 15 листопада. Як пояснив провідний синоптик відділу метеопрогнозів Роман Мурмило, чергове "бабине літо" пов'язане з хвилею теплого повітря, що прийшла зі Середземномор'я.

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