Головна Новини
6 листопада • оновлено в 16:29
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Україну накриє раптовими дощами: прогноз погоди на 7 листопада від ObozTV

669 Читати матеріал російською

У четвер майже по всіх областях України прогнозують хмарну та дощову погоду. На заході та півночі трохи похолоднішає.

ObozTV представляє прогноз погоди на 7 листопада.

На заході небо затягне хмарами, які принесуть із собою дощі. Температура повітря вдень +12 градусів, уночі +7.

Півночі також обіцяють опади. Денний максимум +11, нічний мінімум +7 градусів.

У східних регіонах хмаритиме, місцями пройдуть короткочасні дощі. Максимум денної температури +18, вночі на термометрах

+11 градусів.

Україну накриє раптовими дощами: прогноз погоди на 7 листопада від ObozTV

На півдні та в Криму переважатиме похмура, але суха погода. Температура повітря вдень +24 градуси, вночі +14.

У центральних областях очікуються невеликі зливи. Вдень повітря прогріється до +17, вночі термометри покажуть +9 градусів.

У Києві – похмура погода та короткочасний дощ. Денний максимум +10 градусів, нічний мінімум +9.

OBOZREVATEL нагадує, що за прогнозами Гідрометцентру незвично тепла погода збережеться в Україні до 15 листопада. Як пояснив провідний синоптик відділу метеопрогнозів Роман Мурмило, чергове "бабине літо" пов'язане з хвилею теплого повітря, що прийшла зі Середземномор'я.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Прогноз погоди Погода ObozTV Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини