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12 лютого • оновлено в 16:16
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Україну накриє мокрим снігом: прогноз погоди на 13 лютого від ObozTV

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Мокрий сніг накриє майже всю Україну, лише на сході переважно без опадів.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 13 лютого.

На заході снігопади очікуються практично по всій території. Максимальна температура вдень +5 градусів, уночі стовпчики термометрів опустяться до -1.

У північних областях переважно хмарно, в Сумах прогнозують легкий снігопад. Денний максимум +2, вночі від -1 до +1 градуса.

На сході хмарно, опадів не передбачається. Денна температура до +2, вночі до -1 градуса.

Україну накриє мокрим снігом: прогноз погоди на 13 лютого від ObozTV

На півдні хмарно, в Миколаєві та Одесі сніжитиме. Вдень повітря прогріється до +6, вночі термометри покажуть від 0 до +4 градусів.

У центральних регіонах небо затягне хмарами. У Черкасах очікується сніг. Температура повітря вдень до +3, вночі до -1 градуса.

Києву синоптики обіцяють хмарну погоду. Денний максимум +2 градуси, вночі від нуля до +1.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Гідрометцентр назвав дату, коли в Україні різко потеплішає.

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Прогноз погоди Погода ObozTV Ефіри Oboz TV
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