Українцям обіцяють зростання зарплат на 2000 грн щорічно: міністр Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов прокоментував новини про те, що українцям обіцяють зростання зарплат на 2000 грн щорічно.

"Так, через три роки у нас дійсно в макроекономічному прогнозі середня зарплата буде 16 тисяч гривень. На основі того, як завжди ми прогнозуємо розвиток економіки. Є макроекономічні моделі, які збирають всю економіку: дивляться, як зростає продуктивність праці, як ростуть інвестиції, як зростають накопичення капіталу, продуктивність капіталу, інфраструктура, залізниця і т.д., і т.п. Ми бачимо, наприклад, що у нас росте агро – сільське господарство, більше 10-12% в рік постійно. Ми бачимо, що у нас ростуть високотехнологічні сфери, такі як ІТ. Трохи промисловість починає відновлюватися. Ось ці тренди ми можемо прогнозувати", - заявив міністр.

За його словами, зарплата в 16 000 закладена в базовому сценарії.

"Що таке базовий сценарій – це Міністерство економіки постійно готує і оновлює прогноз, що буде з економікою в найближчі три роки", - додав він.

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