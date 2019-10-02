Українцям мають показати документ, який підписаний: Борислав Береза

Борислав Береза народний депутат VIII скликання, екс-член делегації України в ПАРЄ заявив, що потрібно подивитися, що записано в погодженій формулі і в чому там "зрада"

"Я вже чув, що депутати Верховної Ради вимагають оприлюднити документ, який був підписаний. Тому що це важливо. Україна повинна розуміти – куди її ведуть. Не куди вона йде самостійно, а куди її ведуть. Тому що зараз президент, його Кабмін і фактично його монобільшість в парламенті кудись ведуть Україну. Треба розуміти, куди нас ведуть. Це по-перше ", - заявив Береза.

По-друге, за його словами, треба зрозуміти – що саме прописано в тому документі. Тому що Роман Безсмертний повідомив, що там з'явилися нові пункти, яких раніше не було. Не потрібно кричати відразу "зрада", "капітуляція". Потрібно вивчити, що там є, зазначив політик.

На його думку, якщо там дійсно є інформація про амністію або неможливість переслідувати злочинців, які вчиняють злочини проти українців, - то це дійсно "зрада".

Також він заявив, що якщо хтось намагається провести вибори до того, як будуть виведені російські війська і до того, як українські сили візьмуть під контроль кордон – то це дійсно "зрада".

А якщо там дійсно прописаний особливий статус Донбасу, який повинен бути закріплений конституційно, - то це фактично знищення унітарної держави. І це взагалі не капітуляція, а "зрадіще". Це взагалі неможливо прийняти.

Ми повинні відкинути зараз будь-які версії і дочекатися, що саме будуть пропонувати. Вивчити це – і робити свої висновки. Але те, що я зараз перерахував – не може бути законодавчо закріплено в Україні. Не може, бо це все – не українське шлях.

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