Українцям дозволили оголошувати себе банкротом

Міністерство юстиції повідомило, що в Україні з понеділка, 21 жовтня, набуває чинності Кодекс із процедур банкрутства.

"Приведення законодавства до сучасних реалій та світових тенденцій має позитивно відобразитися на економіці та інвестиційному кліматі держави", – повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, передає пресслужба відомства.

"Зокрема, завдяки запровадженню Кодексу, наступного року Україна може піднятися на 10 позицій у рейтингу Світового банку з легкості ведення бізнесу", – додала вона.

За словами представниці Міністерства юстиції, спрощується:

порядок відкриття провадження у справах про банкрутство;

усі майнові спори за участю боржника зосереджуються у справі про банкрутство;

арешт майна боржника можливий виключно у межах справи про банкрутство;

звільнення активів боржника з податкової застави;

скасування арештів на майно здійснюється ухвалою суду у справі про банкрутство;

створюється єдина саморегульована організація арбітражних керівників.

"Міністерством юстиції продовжується робота з розробки деяких нормативно-правових актів, видання яких після введення Кодексу в дію не перешкоджає можливості здійснення процедур банкрутства за новими правилами", – резюмувала Коломієць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня 2018 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила Кодекс із процедур банкрутства. Законопроєкт №8060 встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Метою документа є підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня захищеності прав кредиторів, вдосконалення процедури продажу майна боржника на аукціоні, підвищення рівня виконання контрактів та судових рішень, врегулювання відносин із відновлення платоспроможності фізичних осіб, що опинилися у важкій фінансовій ситуації та потребують допомоги держави.

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