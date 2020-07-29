Українців вразив пам'ятник кіборгам, що "зникає"

Відео 15:21, 29.07.2020 Оновлено: 15:24, 29.07.2020

Відео: Лара Губіна / Facebook

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