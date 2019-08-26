Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Українців потішить сонячна погода: прогноз на 27 серпня від ObozTV

1.2т Читати матеріал російською

Кінець серпня тішить українців сухою та спекотною погодою. Лише в північних регіонах буде свіжіше, до +25 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 27 серпня.

На заході чисте безхмарне небо та жодних опадів. Температура повітря вдень +32 градуси, вночі +14.

На півночі також сонячно. Денний максимум +25 градусів, уночі на термометрах +12.

На сході аналогічна ситуація – ясно та сухо. Повітря прогріється до +27 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +13.

Українців потішить сонячна погода: прогноз на 27 серпня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

Півдню та Криму обіцяють гарний погожий день. Температура повітря вдень +30 градусів, уночі на термометрах +17.

Центральній Україні прогнозують сонячну та суху погоду. Температура вдень +27 градусів, вночі термометри покажуть +12.

У Києві сонце, без краплини опадів. Денний максимум +27 градусів, нічний мінімум +16.

Як писав OBOZREVATEL, уже з'явився прогноз погоди на осінь в Україні. Метеорологи очікують, що перший сніг випаде у листопаді.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Погода" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Погода Прогноз погоди Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...