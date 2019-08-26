Українців потішить сонячна погода: прогноз на 27 серпня від ObozTV

Кінець серпня тішить українців сухою та спекотною погодою. Лише в північних регіонах буде свіжіше, до +25 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 27 серпня.

На заході чисте безхмарне небо та жодних опадів. Температура повітря вдень +32 градуси, вночі +14.

На півночі також сонячно. Денний максимум +25 градусів, уночі на термометрах +12.

На сході аналогічна ситуація – ясно та сухо. Повітря прогріється до +27 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +13.

Півдню та Криму обіцяють гарний погожий день. Температура повітря вдень +30 градусів, уночі на термометрах +17.

Центральній Україні прогнозують сонячну та суху погоду. Температура вдень +27 градусів, вночі термометри покажуть +12.

У Києві сонце, без краплини опадів. Денний максимум +27 градусів, нічний мінімум +16.

Як писав OBOZREVATEL, уже з'явився прогноз погоди на осінь в Україні. Метеорологи очікують, що перший сніг випаде у листопаді.

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