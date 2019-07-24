Українців порадує комфортна погода: прогноз на 25 липня від ObozTV

Істотних змін погодної ситуації на території України не очікується. Синоптики обіцяють короткочасні дощі та комфортну температуру повітря.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на четвер, 25 липня.

На заході переважно дощитиме. Лише в Ужгороді прогнозують сонячну та суху погоду. Денний максимум +28 градусів, нічний мінімум +14.

На півночі опади чергуватимуться з проясненнями. Температура повітря вдень +26 градусів, вночі +15.

На сході по всіх областях прогнозують хмарний день з легкими зливами. Максимальний показник вдень +25 градусів, вночі +18.

У південних областях та в Криму також переважно дощитиме. Денні показники +27, нічні +17 градусів.

У центральних регіонах короткочасні зливи. Вінниці прогнозують хмарну, але суху погоду. Вдень стрілка термометра підніметься до +25, вночі опуститься до +15 градусів.

Столицю України накриють хмари, але опадів не прогнозують. Денні показники +27, нічні +18 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко спрогнозувала, що найближче потепління прийде цими вихідними (27-28 липня). Але в понеділок, 29-го, знову відчутно похолодає.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!