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Українців порадує комфортна погода: прогноз на 25 липня від ObozTV

1.6т Читати матеріал російською

Істотних змін погодної ситуації на території України не очікується. Синоптики обіцяють короткочасні дощі та комфортну температуру повітря.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на четвер, 25 липня.

На заході переважно дощитиме. Лише в Ужгороді прогнозують сонячну та суху погоду. Денний максимум +28 градусів, нічний мінімум +14.

На півночі опади чергуватимуться з проясненнями. Температура повітря вдень +26 градусів, вночі +15.

На сході по всіх областях прогнозують хмарний день з легкими зливами. Максимальний показник вдень +25 градусів, вночі +18.

Українців порадує комфортна погода: прогноз на 25 липня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

У південних областях та в Криму також переважно дощитиме. Денні показники +27, нічні +17 градусів.

У центральних регіонах короткочасні зливи. Вінниці прогнозують хмарну, але суху погоду. Вдень стрілка термометра підніметься до +25, вночі опуститься до +15 градусів.

Столицю України накриють хмари, але опадів не прогнозують. Денні показники +27, нічні +18 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко спрогнозувала, що найближче потепління прийде цими вихідними (27-28 липня). Але в понеділок, 29-го, знову відчутно похолодає.

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