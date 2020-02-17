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17 лютого • оновлено в 22:21
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Українців планують повертати з Уханю: заступник міністра МОЗ

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Заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував готовність України до повернення своїх громадян з Китаю.

За його словами, українці, які мають підозру на коронавірус, на рейс з Уханю допущені не будуть.

"Якщо зараз у українців, які перебувають на території Китаю, виникнуть симптоми схожі на коронавірус, вони зобов'язані звернутись за допомогою до медичних установ Китаю, які нададуть їм кваліфіковану медичну допомогу. Паралельно всі українці, які знаходять в КНР можуть звернутися до нашого посольства в КНР і повідомити про те, що їм надається допомога. Якщо буде потребуватись допомога українських медиків, це буде вирішуватись в оперативному порядку", - заявив Ляшко.

За його словами, на сьогодні жоден з українців, які перебувають в Китаї, офіційно не повідомив про статус захворювання на коронавірус.

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Підсумки
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Віктор Ляшко
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