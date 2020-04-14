Українців чекає новий курс долара, падіння зарплат і безробіття. Підсумки на карантині. День 29

Бюджет-2020 урізали: українців чекає новий курс долара, падіння зарплат і безробіття.

Розібратися в проблемі допомагає Олег Пендзин, виконавчим директором "Економічного дискусійного клубу".

В Італії розгорівся скандал. І причетна до нього #Росія. Тамтешні росіяни пропонують своїм знайомим італійцям знятися в ролику для російських ЗМІ. Вони мають подякувати Росії та Володимиру #Путіну за гуманітарну допомогу. Як пише la Repubblica, за це пропонують грошову винагороду в розмірі 200 євро. Ситуацію коментує Євген Перелигін, Надзвичайний і Повноважний Посол України в #Італії.

На допит до Державне бюро розслідувань прийшла активістка Революції Гідності та колишня нардепка Тетяна Чорновол Що очікувати від розслідування та хто за цим всіх стоїть - поговоримо з колишнім нардепом Андрієм Тетеруком.

Новий етап звільнення полонених! Відомо, що дехто з утримуваних у російських в'язницях громадян України, зокрема в #Лефортово, мають ознаки інфікування коронавірусом. Коментує Георгій ТУКА, ексзаступником Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

А ще про те, як не пуститися берега у споживання їжі - говоримо із дієтологом Людмилою Гончаровою

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