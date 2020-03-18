Посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця в ефірі ObozTV прояснив ситуацію з українцями, які застрягли в Польщі через введений карантин.

"Хочу запевнити наших громадян, які перебувають на території Польщі, і їх родичів в Україні, щоб вони не переживали за юридичні підстави перебування цих громадян у Польщі", - підкреслив український дипломат.

За його словами, українська сторона досягла домовленості з польською прикордонною службою, що вони не будуть штрафувати і депортувати тих осіб, у яких легальний термін дії перебування в Польщі завершився після 15 березня.

Дещиця також розповів, що дві тисячі українців вказали в анкеті посольства, що вони хочуть повернутися в Україну і не мають можливостей, чекають на евакуацію.

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