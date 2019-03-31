Українці за кордоном прийшли на вибори президента

Голосування на виборах президента України стартувало і за кордоном. Першою країною стала Австралія, там виборчі дільниці відкрилися ще вчора, о 23:00 годині за київським часом. Останніми голосуватимуть в американському Сан-Франциско о 6:00 ранку за київським часом, 1 квітня.

Українські виборці за кордоном можуть проголосувати на 101 виборчій дільниці у понад 70 країнах світу. Більшість дільниць створені при посольствах і консульствах України. Деякі - при військових частинах, дислокованих за межами України. Це – Демократична Республіка Конго та Косово. У Росії Центрвиборчом дільниці не відкривав з міркувань безпеки громадян.

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