Українці в Європі приєдналися до голосування на виборах-2019

Українці в Європі приєдналися до голосування на виборах-2019137Читати матеріал російською
Українці, які прохівают в Голландії та Польщі, приєдналися до виборів президента України. Житель Нідерландів Владислав Петров розповідає, як почався процес голосування в Гаазі, а ведучий програми Бурчук Live Олександр Лірчук розповідає про те, як польський портовий Гданськ підготувався до Дня виборів-2019.
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