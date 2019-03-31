Українці в Європі приєдналися до голосування на виборах-2019

Українці, які прохівают в Голландії та Польщі, приєдналися до виборів президента України. Житель Нідерландів Владислав Петров розповідає, як почався процес голосування в Гаазі, а ведучий програми Бурчук Live Олександр Лірчук розповідає про те, як польський портовий Гданськ підготувався до Дня виборів-2019.

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