Українці штурмували лижні спуски під Києвом

Марина Ліснічук Відео 16:18, 31.01.2021

Українці, які не змогли побувати на гірськолижних курортах через локдаун, після його завершення штурмували лижні спуски під Києвом уже під час адаптивного карантину. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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