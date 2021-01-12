Українці розповіли, як ставляться до вакцини проти COVID-19

Obozrevatel Відео 13:04, 12.01.2021 Оновлено: 13:16, 12.01.2021

Станом на січень 2021 року українці, як і в серпні 2020 року, не змінили свого ставлення до вакцинації проти COVID-19 – 42% негативно ставляться до щеплення.

Про це повідомив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Водночас він зазначив, що в серпні в Україні рівень захворювання був у вісім разів меншим, але українці все одно виступали проти вакцини.

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