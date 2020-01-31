Українці протестують проти двох платіжок за газ

У місті Малин Житомирської області 30 січня місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти ініціативи влади про окрему плату за послуги транспортування газу.

Відповідне відео мітингу виклав у Facebook користувач Валентин Сербін, який є одним із організаторів протесту

Люди зібралися під управлінням газового господарства і демонстративно спалили платіжки за послуги з транспортування газу, що прийшли їм напередодні.

"Ось ставлення малинчан до транспортування газу! Також люди хочуть чути позицію народної депутатки України Тетяни Грищенко (депутатки по 66-округу. – Ред)", – зазначено під відео.

Як повідомляє zhitomir.info, за словами організаторів, метою акції було привернути увагу народних депутатів і місцевої влади до рішення НКРЕКП, яким передбачається введення окремої плати за доставку газу.

"Вимагаємо негайно скасувати постанову НКРЕКП про так звану "абонплату за транспортування газу" як таку, що є грабіжницькою і здирницькою. Ми самі, за свій рахунок прокладали собі газ у свої будинки і вже заплатили десятки тисяч гривень за ці підключення. Згадане рішення – це нахабний і цинічний грабунок народу", – сказав Сербін.

Інший організатор акції, Микола Полиновський, назвав акцію попереджувальною і зазначив, що в майбутньому протести мають намір влаштовувати під стінами "Житомиргазу" в обласному центрі.

"Акція була під управлінням газового господарства. Зібралася ініціативна група, бо вирішили, що так терпіти більше не можна. Ці платіжки розбурхали всіх, незалежно від політичних уподобань і переконань. Сьогодні ми провели попереджувальну акцію. ...І наступна акція буде в Житомирі вже під стінами "Житомиргазу". І маю мету, щоб такі акції були по всій Україні", – розповів Полиновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 січня 2020 року українцям ввели абонплату за газ. Платити доведеться також і за транспортування газу.

Пізніше раднbr президента України Ігор Новіков розкритикував нові ціни на газ. Він нагадав, що "НАК" Нафтогаз "і міністерство гучно повідомили світу, що для абонентів газ в січні буде по 4650 грн за тисячу кубометрів, а платіжки за січень прийшли з ціною 6913 грн.

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