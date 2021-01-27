Українці протестували проти збільшення тарифів

Obozrevatel Відео 18:10, 27.01.2021 Оновлено: 18:11, 27.01.2021

Українці знову виходять з протестами під Офіс президента.

Люди незадоволені збільшенням тарифів, зокрема, платою за транспортування газу і говорять, що пенсії та мінімальної зарплатні не залишається навіть на ліки...

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