Українці продовжують активно утеплювати свої квартири: названі цифри і суми

Радник Голови Державного агентства з енергоефективності і енергозбереження України Костянтин Гура зазначив, що після розвіяння недовіри населення до програми "Теплий кредит", в Україні спостерігається позитивна динаміка; власники житла щороку беруть все більше кредитів для утеплення власних помешкань.

Як приклад він навів наступні цифри: за перший місяць роботи цієї програми у 2014 році, банками-партнерами було видано 100 таких кредитів. А сьогодні щодня до програми приєднується 200 людей. Загалом, за весь час роботи програми, її учасниками стали 597 тисяч українських сімей.

Він розповів про нинішній стан фінансування цієї програми та плани із залучення додаткових коштів для підвищення енергоефективності та енергозбереження, для створення нових українських реалій.

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