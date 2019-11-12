Українці припинили вирощувати картоплю: експерт прокоментував рекордний імпорт

Голова Національної ради економічного розвитку України Олексій Дорошенко у прямому етері на ObozTV прокоментував рекордний імпорт картоплі цього року в Україні.

"Щороку Україна завозила картоплю, але це було завжди наприкінці зими, коли українська картопля закінчувалась або була вже поганої якості, а українцям хотілось придбати більш якісний продукт. Передусім, ми імпортували картоплю з Єгипту, де вона була найдешевшою. А от у розпал сезону, влітку, Україна вперше почала імпортувати картоплю у 2019 році. Основна причина у тому, що люди почали менше вирощувати. Ми бачимо, що вже багато років поспіль відбувається зниження виробництва овочів на господарствах, городах, що призвело до дефіциту, який у свою чергу призвів до подорожчання. Україна після цього почала імпортувати картоплю, що знизило ціну на цей продукт", - заявив експерт.

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