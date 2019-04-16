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Українці повертаються на окупований Донбас: активіст назвав причини

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Юрист ГО "Донбас SOS" Артем Фоменко зазначив, що одною з головних проблем, яка спонукає внутрішньо переміщених осіб до повернення на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, є невирішене житлове питання. Він зазначив, що не всі біженці мають родичів та близьких знайомих на вільній території України. Та й термін у кілька років надання прихистку для декого може бути обтяжливим. Тож, внутрішньо переміщені особи стикаються з необхідністю винаймання житла.

Він нагадав, що донедавна законодавство не дозволяло оформлення субсидій внутрішньо переміщеним особам, а припинення виплат пенсій для громадян з окупованих територій, яка сталася у травні 2018 року, за його словами, позбавляє пенсіонерів засобів до існування.

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