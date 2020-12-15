Українці перемогли росіян на престижній шаховій олімпіаді

Тетяна Гайжевська Відео 15:05, 15.12.2020

Україна вчергове підтвердила реноме однієї з найсильніших шахових держав світу. В останні роки відбувається бум інтернет-шахів, де баталії відбуваються онлайн.

Шахова збірна України Team Ukraine протягом останніх трьох років не має собі рівних в так званій народній шаховій олімпіаді найбільшої світової платформи chess.com.

Українці п’ятий сезон поспіль стають абсолютними чемпіонами. І традиційно головними конкурентами нашої команди є збірна Росії.

Детальніше про те, якою ціною українці здобували перемогу, в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів міжнародний гросмейстер Володимир Баклан.

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