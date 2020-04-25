Українці не можуть повернутися додому з ОАЕ: скасували рейс і ніхто не говорить причину

Відео 16:23, 25.04.2020 Оновлено: 16:29, 25.04.2020

Люди втратили гроші, вже на межі

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